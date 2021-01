Madeira irregular do Mato Grosso é apreendida em Jales

Uma transportadora foi multada em R$ 5 mil nesta segunda-feira (11), em Jales, pelo transporte irregular de madeira nativa do Mato Grosso. A madeira e o caminhão de transporte foram apreendido.

De acordo com a ocorrência policial, o caminhão foi abordado e foram conferidas as documentações do veículo e do motorista, que estava regulares.

Após fazer o balanço da carga, constataram irregularidade com relação à quantidade que estaria sendo transportada de acordo com a licença apresentada. A transportadora foi multada em R$ 5 mil por transportar 16 metros cúbicos em desacordo com a licença obtida, que seria para transportar aproximadamente cinco mil. A madeira ficou apreendida no pátio em nome da madeireira e o caminhão foi apreendido em nome do motorista.

DL News