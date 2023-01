Concurso público em Macedônia continua com inscrições abertas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O município de Macedônia comunica que as inscrições continuam abertas no site www.consesp.com.br até dia 26 de janeiro, com data provável da prova para o dia 12 de fevereiro.

Confira a lista com os cargos disponíveis:

– Agente Comunitário de Saúde

– Agente de Contratação

– Assistente Social

– Contador I

– Controlador Interno

– Eletricista

– Enfermeiro

– Engenheiro Agrônomo

– Farmacêutico

– Fisioterapeuta

– Médico Clínico Geral

– Motorista

– Ouvidor

– Pintor

– Procurador Jurídico

– Professor de Educação Básica I

– Serviços Gerais

– Técnico de Enfermagem

– Tesoureiro

– Cirurgião Dentista

– Psicólogo