Concurso artístico segue com inscrições abertas em Valentim Gentil

Com o objetivo de promover e registrar diferentes sentimentos e olhares sobre as belezas da Região Turística Maravilha do Rio Grande, além valorizar a fotografia enquanto expressão artística e de estímulo da criatividade daqueles que, de forma amadora, se dedicam ao prazer de captar imagens como meio de fixar momentos, o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” realiza o concurso artístico “Dê um clique em nossas maravilhas”.

As inscrições gratuitas devem ser realizadas através de formulário do Gloogle Forms disponibilizado no site www.maravilhasdoriogrande.com.br até o dia 30 de novembro. Haverá premiação.

O concurso artístico “Dê um clique em nossas maravilhas” é aberto a quaisquer pessoas físicas, a partir de 18 (dezoito) anos de idade completos, residentes e domiciliadas em quaisquer municípios que compõem a Região Turística Maravilhas do Rio Grande. A fotografia do(a) participante deverá ser registrada no município de sua residência.

O regulamento do concurso está disponibilizado no site do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande e divulgado em suas redes sociais.