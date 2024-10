Concessionária espalha 45 radares pelas rodovias da região

De acordo com a EcoNoroeste, prazo para completar o projeto termina em outubro

A concessionária EcoNoroeste confirmou que está instalando 45 pontos de radar em sua área de abrangência, englobando as rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP-333). A alegação é que se trata de exigência do contrato de concessões firmado com o Governo do Estado.

“O projeto de instalação deve ser entregue até outubro de 2024, 18 meses após a EcoNoroeste assumir a administração das rodovias. A previsão de início de operação destes radares é novembro de 2024”, informou em nota divulgada à imprensa.

Segundo a empresa, a ação tem como intuito melhorar a fluidez e segurança viária no trecho. “Os locais de instalação foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER)”, completou.

Antes do início das operações, a EcoNoroeste fará divulgação prévia aos usuários por meio de seus canais digitais, imprensa e Painéis de Mensagem Variável (PMVs).

Nas proximidades de Catanduva, haverá radares na rodovia Washington Luís na altura do km 376, 385 e 390, num total de 21 equipamentos que serão instalados no trecho entre São Carlos e São José do Rio Preto – sendo o último nas proximidades do Clube Monte Líbano. Na Brigadeiro Faria Lima, serão cinco radares, estando os outros 19 ao longo da SP-333.

A instalação dos radares já tem chamado a atenção dos motoristas, principalmente daqueles que utilizam o trecho de forma recorrente. Uma das mensagens compartilhadas em um grupo de WhatsApp indicava que seriam mais de 50 radares, que o de Catiguá já está em operação e que o do trevo de Uchoa teria sido instalado atrás de uma árvore.

Guilherme Gandini/O Regional