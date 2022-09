Comunicado Saev Ambiental com atualizações sobre o abastecimento de água

Chuva de 19mm trouxe alívio para o sistema, porém, permanece a orientação para que toda população faça a sua parte e economize água

O Comitê Técnico criado nesta terça-feira (20/9) pela Saev Ambiental traz novas atualizações sobre o abastecimento de água em Votuporanga.

A chuva de 19mm que caiu sobre a cidade no fim desta segunda-feira (19/9) trouxe alívio para o sistema que prevê um melhor cenário no abastecimento nesta terça e início de quarta-feira. A Zona Norte e outras regiões baixas estão recebendo com normalidade o fluxo de água até o presente momento. Moradores das regiões Centro e Sul da cidade também recebem o recurso, mas com variações.

De forma geral, permanece a orientação para que toda população faça a sua parte e economize água.

O Comitê analisa a situação de hora em hora para manter estratégias técnicas de acordo com o retorno das chuvas e o conserto do Poço Sudeste que segue em ritmo acelerado.

Novos comunicados serão emitidos à população, sempre que necessário.