ACIDENTE TIRA A VIDA DE JOVEM EM RODOVIA

Por volta das 19h10 desta segunda feira (19), um acidente gravíssimo na rodovia Willian Amin, no trevo de Aparecida do Salto, município de Ituverava onde uma pessoa veio a óbito.

Um veículo Uno cinza, transitava no sentido Miguelópolis x Ituverava quando nas proximidades do trevo de Aparecida do Salto não respeitou a faixa contínua e saiu para ultrapassar um caminhão bitrem, quando no sentido contrário vinha um Onix branco.

Os veículos se chocaram lateralmente e o Uno veio ainda se colidir com a lateral do bitrem e depois a capotar, e o condutor do mesmo um jovem de 20 anos identificado como Carlos Eduardo veio a óbito no local, o passageiro de 25 anos identificado como Rodrigo Paiva foi conduzido a Santa Casa de Ituverava.

No Onix haviam 3 ocupantese um dos ocupante era uma criança de um e seis meses e apenas a filha do motorista foi conduzida a santa casa com ferimentos leves.

Os polícias peritos tiveram no local e liberou o corpo para IML de Franca.