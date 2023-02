Composição da Rumo quebra e trava passagem em rodovia

Uma composição da Rumo com destino ao litoral paulista quebrou durante passagem por Fernandópolis provocando o fechamento da Rodovia Carlos Galdolfi, que liga ao município de São João das Duas Pontes.

De acordo com populares, a composição está parada no local desde às 5h00 desta quinta-feira, dia 22, e dificulta a passagem de veículos. Um morador de uma chácara que tentar acesso ao perímetro urbano de Fernandópolis registrou as imagens.

São carro e caminhões formando filas nos dois sentidos da pista. Até veículo de transporte escolar foi afetado. Algumas pessoas atravessaram por baixo da composição para ter acesso ao outro lado, depois de pedir que amigos e parentes fossem buscá-los.

Não há previsão da retirada da composição do local.