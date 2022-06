Grávida de 9 meses é enforcada e agredida com socos pelo marido

Um jovem de 20 anos foi preso neste sábado, 4, após agredir a mulher de 27 anos, grávida de 9 meses, no João Paulo 2º, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até a residência do casal que estava brigando.

No local, a mulher contou que durante a discussão foi agredida com socos na cabeça. A vítima alega ainda que o suspeito bateu a cabeça dela na parede e a enforcou. Para se defender, ela teria agredido o marido com tapas.

O homem foi em preso e encaminhado à Central de Flagrantes. Em depoimento, ele negou as agressões.

O agressor foi transferido para a carceragem da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu à disposição da justiça.

