Comitê de Segurança Escolar faz primeira reunião e inicia trabalho nas escolas

Finalidade de orientar pais, alunos e professores a segurança e tranquilizar a comunidade

Os membros do Comitê Municipal de Segurança Escolar se reuniram, pela primeira vez, nesta segunda-feira (17/4), no Gabinete da Prefeitura. O Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, que preside o Comitê, conduziu a reunião que definiu ações para serem implantadas com a finalidade de orientar pais, alunos e professores sobre medidas que podem melhorar a segurança e tranquilizar a comunidade.

O Comitê é dividido em duas equipes, sendo a técnica formada pelos Secretários Municipais: de Planejamento e Habitação, Tássia Coleta Nossa; de Obras e Serviços Urbanos, Salvador Castrequini Neto; da Educação, Elisabete Moraes; e pelo Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto. Também tem a equipe consultiva, formada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Davi; presidente do Conseg, Emerson Bortolaia; presidente do Conselho Tutelar, Cristina Pereira, e Cléber Dias, conselheiro tutelar; Adriana Passoni, representando a Unifev; e Letícia Camargo Negrelli da Silva, Delegada de Polícia Assistente Seccional.

Entre as medidas discutidas, constaram a importância do envolvimento de familiares na observação dos aspectos comportamentais, sociais e psicológicos de seus filhos, ficando definidas reuniões com pais para apresentar, também, as medidas de segurança já implantadas nas unidades. Elevação de muros e instalação de concertinas ao redor das unidades foram discutidos, no entanto, contrapontos foram apresentados contra essas medidas e a comissão entendeu que não seria viável já que poderia ocasionar acidentes vitimando alunos, por tentativas de transposição ou lançamento de objetos. Materiais de instrução serão distribuídos às famílias nos próximos dias com orientações sobre o assunto.

A partir desta terça-feira (18/4), membros do Comitê também visitarão as escolas para analisar demais aspectos que possam ser melhorados tanto em escolas municipais como também nas unidades da rede estadual, federal e particular.

Segurança não-armada

Nesta segunda-feira, todas as escolas municipais também receberam reforço dos profissionais de segurança não-armada, além dos agentes de trânsito e de policiais militares. São ações que integram o programa Escola Mais Segura, implantado pela Prefeitura desde 2021, que contempla câmeras de monitoramento, botão de pânico para emergências e controle de acesso por biometria.