Comércio de Votuporanga funcionará até às 22 horas neste final de ano

Decreto publicado pela Prefeitura de Votuporanga libera o funcionamento das lojas até às 22h; conquista foi alcançada pela Associação Comercial, após diálogo com o prefeito João Dado.

O comércio de Votuporanga terá abertura em horário especial a partir desta sexta-feira (11/12). Por conta do Natal, as lojas poderão abrir até às 22 horas. A data é a principal do calendário de vendas e deve contribuir com a retomada de economia.

A definição foi publicada por meio de Decreto Municipal nº 12.865, assinado pelo prefeito João Dado. Durante reunião na Prefeitura de Votuporanga, os diretores da Associação Comercial, Carlos Matta, Elza Mara Pignatari Pinzan e Valdeci Merlotti, apresentaram a importância da abertura e o planejamento que atende as exigências sanitárias.

“Essa decisão era necessária o quanto antes, para que os nossos associados pudessem se preparar para o período, que é o principal em volume de vendas para o nosso setor. É importante destacar que todas as lojas seguirão os protocolos de segurança sanitárias definidos para o combate e prevenção ao novo Coronavírus”, destacou Carlos Matta, presidente da ACV.

Com a publicação do decreto, ficou definido que as lojas podem abrir até às 22 horas, a partir do dia 11 de dezembro, respeitando regras como distanciamento social, uso obrigatório de máscara, além da disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos.

Também no dia 11 de dezembro, Votuporanga terá a chegada do Papai Noel. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias e o evento também atenderá as normas sanitárias.

Um Novo Natal

Quem compra no comércio de Votuporanga ainda pode concorrer a prêmios. A tradicional campanha de Natal da Associação Comercial já está sendo promovida. Para concorrer a um carro Onix 0km completo e a 10 vales-compras de R$1 mil cada, basta o consumidor comprar nas lojas participantes, identificadas com o cartaz da campanha, preencher corretamente os cupons e depositar nas urnas. A campanha segue até o dia 31 de dezembro.