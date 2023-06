Avião KC-390 da Embraer sobrevoa Tanabi e Votuporanga durante voos de treinamento da Força Aérea Brasileira

Cada avião KC-390 custa US$ 85 milhões

Nesta quarta-feira (21/06), uma aeronave KC-390 da Embraer decolou de Gavião Peixoto as 16:28h, sobrevoou até Votuporanga, passando pela cidade de Tanabi, deixando um rastro de “fumaça branca”, e retornou ao aeroporto de origem, pousando às 17h58. Durante o voo, o avião atingiu uma velocidade de 1.017 km/h e alcançou uma altitude de mais de 13 mil metros próximo a Votuporanga. No total, a aeronave percorreu 746 km, em um tempo de voo total de 1 hora e 29 minutos.

Esses voos fazem parte de uma série de treinamentos realizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) com o KC-390. A FAB começou a operar com o KC-390 Millennium no dia 19 de junho, realizando voos experimentais e táticos em diferentes aeroportos, inclusive em locais pouco tradicionais para essa categoria de aeronave.

A presença do KC-390 no Paris Air Show, evento que ocorre entre os dias 19 e 25 de junho, tem o objetivo de ampliar ainda mais os sucessos de exportação da Embraer na Europa. Durante a exposição, a aeronave está sendo demonstrada em voo com uma unidade nas cores da Força Aérea Brasileira.

Além disso, a Embraer está em negociações para a venda do KC-390 com mais oito países, segundo informações do comandante da FAB. África do Sul, Áustria, Coreia do Sul, Egito, Índia, República Tcheca, Ruanda e Suécia são mencionados como potenciais novos clientes dessa aeronave multimissão brasileira.