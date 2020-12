Comércio de Votuporanga abre até às 18h, neste sábado

Abertura ocorre por conta da abertura especial de fim de ano; ao comprar no comércio de Votuporanga, consumidores concorrem a prêmios

O comércio de Votuporanga estará aberto neste sábado (19/12), em horário especial. A abertura até às 18h faz parte do calendário de abertura do fim de ano, conquistada pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV em reuniões com a Prefeitura.

“É o último fim de semana antes do Natal. A data é importante para o nosso comércio, sendo a principal na geração de renda e também de oportunidades de trabalho”, comentou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.

Nesta sexta-feira (18/12), as lojas também ficam abertas até às 22h.

Campanha “Um Novo Natal”

A tradicional campanha de vendas da Associação Comercial de Votuporanga está especial este ano. O consumidor que comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna da ação, concorrerá a um carro Onix 0km, além de dez vales-compras de R$1 mil cada. Os vendedores dos contemplados também ganharão R$200 em vales-compras. A campanha segue até o dia 31 de dezembro, com sorteio previsto para o dia 9 de janeiro.