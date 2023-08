COMERCIANTES ACIONAM VEREADOR JURA E PEDEM PROVIDENCIAS

Em função das obras de substituição de tubulação de água na Rua ItacolomÍ, comerciantes preocupados com o fechamento da rua Itacolomi entre as Ruas General Osório e das Américas acionaram o vereador Jura, informando prejuízos em função da proibição de trafego de veículos.

O vereador conversou com o prefeito Jorge Seba, secretário de obras Salvador Castrequini e o superintendente adjunto da SAEV Luciano Passoni. O prefeito solicitou que o Eng. Marcelo Marin Zeitune acompanhasse reunião, onde além do vereador Jura participaram também os comerciantes Delaerte Donisete da Silva Motos e Alessandro Canato e o sócio proprietário da empresa Datema Ambiental, Walter Trindade.

Após as exposições ficou claro os prejuízos que a obra até então tem trazido paras os comerciantes, e os mesmos solicitaram empenho do poder público para a conclusão imediata da obra, contribuindo com o retorno das atividades comerciais, paradas há quase um mês.

O governo Jorge Seba, sensível com o pleito apresentado pelo vereador Jura e os comerciantes, de imediato mobilizou a estrutura necessária para a conclusão da obra, acompanhada de perto pelo secretário Salvador Castrequini, que deverá ser concluída ainda nesta quinta feira.