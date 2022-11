Comerciante é agredido durante roubo no centro de Mirassol

Um comerciante de 54 anos foi agredido durante um roubo a uma loja de roupas no centro de Mirassol. O caso aconteceu na última sexta-feira, 18, por volta das 11h.

Segundo o relato da sobrinha da vítima, um homem entrou na loja pedindo para ver algumas roupas e bonés. O comerciante estava sentado em um banco de madeira próximo ao balcão quando o criminoso anunciou o assalto.

A vítima, então, começou a falar para o criminoso que não tinha dinheiro, pois o movimento estava fraco neste período do mês. Mesmo assim, o assaltante exigiu que lhe entregasse dinheiro, pois estava armado com uma faca. Logo em seguida, ele começou a deferir golpes contra o comerciante com o banco de madeira maciça.

De acordo com a sobrinha, o homem fugiu levando um celular e uma quantia de R$ 150 em dinheiro que estava no caixa. O comerciante, que foi muito agredido, foi deixado na loja inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar socorro. O comerciante foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto, ele teve rachaduras na cabeça e quebrou diversos dentes. Ele segue internado e terá que se submeter cirurgias.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Mirassol.

Diário da Região