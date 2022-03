Comercial x Votuporanguense – Objetivos diferentes!

Enquanto o Bafo defende a liderança, o CAV sonha com o G8

O Comercial recebe o Votuporanguense nesta quarta-feira (09), às 20h, no Estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O Bafo entra em campo para manter a liderança do certame, atualmente com 20 pontos, o CAV tenta a afirmação no certame com 11 pontos na 12ª posição.

Comercial

O Comercial vem fazendo uma campanha impecável nesta Série A3 do Campeonato Paulista, sendo inclusive um dos favoritos ao acesso. São seis vitórias conquistadas, dois empates e apenas duas derrotas, com 66,7% de aproveitamento. O Bafo vem de dois empates seguidos contra Rio Preto e São José e vai tentar nesta qurta-feira (09), a sétima vitória na competição. O goleiro Diego Monteiro lesionado segue fora do time. Uma preocupação do comandante é com os jogadores pendurados com dois cartões, Luís Eduardo, Thiago Moura e Maycon Douglas.

Pantera

O CAV vive uma realidade diferente em relação ao rival. A equipe briga na parte debaixo da tabela da Série A3, se vencer entra na briga pelo G8, uma derrota coloca a equipe com riscos de rebaixamento. O CAV soma 11 pontos na 12ª colocação, são três vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe vem de vitória diante do Nacional, jogando em casa. O técnico Rodrigo Cabral deverá manter a mesma formação, que venceu na rodada passada, com exceção da lateral esquerda em que Anderson Santos e Abraham Lincoln brigam pela titularidade.

