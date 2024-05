Se todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela Defesa forem ouvidas durante a audiência, o próprio acusado deverá prestar depoimento e apresentar a sua versão dos fatos. Somente após o interrogatório do réu o juiz pode decidir se o pronuncia (determina o julgamento pelo tribunal do júri) ou o absolve.

Segundo a denúncia, Gustavo foi vítima de um crime passional. O Ministério Público sustenta que a motivação do crime foi o relacionamento amoroso com cantor com a ex-mulher do réu.

No dia do crime, de acordo com o MP, Rodrigo foi até a casa do cantor armado e fingiu ser policial para que ele saísse do imóvel para conversar com ele. No portão da casa, ele teria começado a atirar contra a vítima e seus familiares, fugindo em seguida. Ele foi preso em Campina Verde (MG) e aguarda o julgamento do processo na prisão.