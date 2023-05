Com Wartão, vice-presidente Alckmin confirma recursos para a região

O ex-vereador de Votuporanga e liderança do PSB na região teve reunião com o ex-governador no sábado (13/05), em São Paulo

O ex-vereador votuporanguense Wartão Santos, do PSB, atualmente sem mandato político, segue divulgando os seus trabalhos e esforços para o desenvolvimento de Votuporanga e região.

Como uma das lideranças regionais do partido, Wartão participou de uma importante reunião, no último sábado (13/05), em São Paulo, com o ex-governador, atual vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e tratou de vários assuntos importantes e de interesse da população.

Wartão avaliou como muito positiva a reunião, em que foram reiterados e acatados pedidos em prol de entidades filantrópicas e da saúde em Votuporanga. “Enfatizamos a necessidade do cuidado com a área da saúde na nossa cidade, solicitando recursos para que o atendimento e exames sejam melhorados, em prol de quem mais precisa. Geraldo Alckmin mostrou atenção e se preocupou para viabilizar soluções.

Ele buscou dados sobre a situação e confirmou o repasse de verbas para nossa Votuporanga no segundo semestre de 2023”, destacou Wartão, sobre a notícia que recebeu de liberação de recursos para a Saúde e para as entidades filantrópicas nos próximos meses.

Outra boa notícia que Alckmin deu a Wartão foi a confirmação que o vice-presidente, assim que possível, fará uma visita a Votuporanga, cidade que mantém excelentes relações desde a época em que foi governador do Estado. “O Geraldo confirmou que fará a visita a Votuporanga, levando com ele o anúncio de grandes recursos para nosso município”, comentou Wartão Santos.

LEGENDA: Em São Paulo, Alckmin confirmou a Wartão recursos para Votuporanga e que visitará cidade em breve