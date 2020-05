Com UTIs lotadas, Pará recebe respiradores da China com problemas técnicos

Os 152 equipamentos comprados de fabricantes chineses desembarcaram no estado na segunda-feira e não puderem ser usados.

Segundo estado do país a decretar o bloqueio total (lockdown) por conta da pandemia do novo coronavírus, o Pará recebeu nesta semana respiradores da China com problemas técnicos. As falhas nos 152 aparelhos que chegaram daquele país na segunda-feira foram identificadas por técnicos do governo durante o processo de instalação.

Hoje, o estado tem 6.141 casos de Covid-19 confirmados e 515 mortes.

Nesta sexta-feira, a equipe do governador Helder Barbalho (MDB) entrou em contato com os fabricantes para buscar uma solução “em caráter de urgência”. Segundo o governo informou ao GLOBO, os fornecedores assumiram o compromisso “de resolver os problemas e fazer as adequações dos equipamentos aos parâmetros nacionais”.

Ainda não se sabe, porém, se as falhas são passíveis de correção ou se os equipamentos terão de ser devolvidos. Em nota, o governo afirmou que “se as máquinas não cumprirem sua missão, serão devolvidas”.

O texto diz ainda que o estado “pagou um dos melhores preços entre os compradores” e que, “hipótese alguma, o erário público será prejudicado”.

“Estamos vivendo uma situação dramática e lamentamos tudo isso. Reafirmamos que estamos lutando dia e noite, com todas as possibilidades que temos, para salvar vidas”, diz a nota.

Na segunda-feira, chegou ao Pará, em um voo fretado pelo governo, 152 respiradores vindos da China. Os equipamentos, que foram comprados havia mais de 40 dias, seriam instalados nos novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a serem abertos no estado por conta da Covid-19.

O governo planejou a criação de 400 leitos e, ao todo, investiu R$ 100 milhões para a compra dos kits de UTI, com 400 respiradores, 400 monitores multiparamétricos, 400 oxímetros de pulso e 1.600 bombas de infusão. Só os respiradores custaram R$ 50,4 milhões.

A expectativa de Helder Barbalho era a de receber o restante dos equipamentos nos próximos dias. As falhas técnicas nas máquinas, no entanto, devem colocar novos entraves à chegada dos respiradores no Pará.

Hoje, a rede de saúde pública do estado conta com 254 leitos de Unidade de Terapia Intensiva exclusivas para pacientes com sintomas de Covid-19 – cujo índice de ocupação já passa de 80%.

