Acidente em rodovia da região deixa um morto e sete feridos

Um grave acidente ocorrido ontem a noite, na rodovia Armando de Salles Oliveira, entre os acessos a Cajobi e Monte Azul Paulista (SP), resultou na morte de um homem e deixou…

Um grave acidente ocorrido ontem a noite, na rodovia Armando de Salles Oliveira, entre os acessos a Cajobi e Monte Azul Paulista (SP), resultou na morte de um homem e deixou outras sete pessoas feridas.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão, e uma das vítimas, identificada como Rian Araújo, morador de Monte Azul, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, preso nas ferragens.

As sete pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para um hospital em Cajobi, todas com ferimentos leves. Segundo as autoridades, chovia na região no momento do acidente, e as condições climáticas podem ter contribuído para a ocorrência. SBT Interior