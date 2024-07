Com lei do ex, Vasco vence o Corinthians pelo Brasileirão e quebra jejum de 14 anos

Cruz-Maltino sobe na tabela da competição e entra na zona da Sul-Americana O Vasco venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (10), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols, em São Januário, foram marcados por Lucas Piton, que foi revelado pelo clube paulista, e Sforza. Com a vitória, o Vasco quebrou um jejum de 14 anos sem vencer o Corinthians. Agora, o Cruz-Maltino foi a 20 pontos e é o 10º colocado na tabela do Brasileirão. Já o Timão segue em crise e é o primeiro time na zona de rebaixamento (17ª posição) com 12 pontos. Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Atlético-GO, na quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly. Já o Corinthians joga em casa contra o Criciúma. A bola rola às 21h de terça-feira (16). ✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 CORINTHIANS

16ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 19h;

🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG). ⚽ Gols: Lucas Piton (9′ do 2ºT) e Sforza (49′ do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Lopes, Mateus Carvalho e David (VAS); Félix Torres, Raniele e Igor Coronado, Pedro Raul e Giovane (COR).

🟥 Cartões Vermelhos: – ⚽ ESCALAÇÕES: VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura (Bruno Lopes), Mateus Carvalho (Sforza), Praxedes (JP), Adson (Zé Gabriel), David e Vegetti. CORINTHIANS (Técnico: Raphael Laruccia)

Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Ryan), Breno Bidon (Matheus Araújo) e Igor Coronado ; Romero (Pedro Henrique), Wesley (Giovane) e Yuri Alberto (Pedro Raul). lancenet.