Com indicadores de fase amarela, região aguarda reclassificação

A região permanece na fase laranja do Plano São Paulo, conforme a última reclassificação do governo estadual, que ocorreu no começo do mês. Porém, atualmente a região DRS-XV (Departamento Regional de Saúde), que também abrange Rio Preto e outros 100 municípios, tem indicadores que, em tese, se encaixam aos novos parâmetros da fase amarela do Plano.

De acordo com os dados da edição de ontem do boletim oficial do coronavírus no estado, atualizados pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos), a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid-19 da região (68,8%) e a média de mortes pela doença a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (7,8) eram os indicadores que se encaixariam na fase amarela.

Assim, Fernandópolis e os demais municípios da DRS-XV aguardam a nova reclassificação do Plano São Paulo, que vai determinar se a região continua na fase laranja ou vai para a amarela, que é menos restritiva. Até o fechamento desta edição, o governo estadual não tinha divulgado a data oficial para essa nova reclassificação ocorrer.

Outros indicadores

Ainda segundo os dados da Fundação Seade, a região de Rio Preto tem indicadores que se encaixariam nas fases verde e laranja.

Pelos parâmetros mais recentes do Plano SP, a média de leitos de UTI Covid disponíveis a cada 100 mil habitantes (25,4) seria o suficiente para a fase verde.

Já os casos e internações a cada 100 mil habitantes registrados nos últimos 14 dias (370,2 e 61,9 respectivamente) se enquadrariam na fase laranja.

INDICADORES DA REGIÃO DE RIO PRETO

Casos a cada 100 mil habitantes: 370,2 (fase laranja)

Internações a cada 100 mil habitantes: 61,9 (fase laranja)

Mortes a cada 100 mil habitantes: 7,8 (fase amarela)

Leitos de UTI Covid disponíveis a cada 100 mil habitantes: 25,4 (fase verde)

Ocupação de UTIs: 68,8% (fase amarela)