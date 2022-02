Com aumento da poda drástica Saev Ambiental inicia a notificação de moradores

Prática é considerada crime ambiental de acordo com leis federal e municipal; Recomendação é para que moradores tirem suas dúvidas com técnicos da Saev

O aumento nas ocorrências de podas drásticas (corte que retira toda a vegetação e deixa toco nos galhos) têm causado preocupação à Saev Ambiental. Esse tipo de manejo é considerado crime ambiental, e causa graves prejuízos, diminuindo a vida útil da árvore, e até mesmo provocando a sua morte poucos dias depois da poda.

A Saev Ambiental iniciou a notificação aos moradores que autorizam a prática em árvores plantadas na calçada em frente ao imóvel. A ação cumpre à lei dos crimes ambientais, por meio do artigo 49 da Lei Federal nº 9605/98, assim como à Lei Complementar do Município nº 223, de 21 de dezembro de 2012.

De acordo com a Lei Municipal é considerado poda drástica quando o total retirado (suprimido) da copa da árvore ultrapassa 30%, sem obedecer aos critérios técnicos definidos por profissional competente. “A Autarquia sempre realizou as orientações necessárias quanto à poda e as proibições que envolvem a poda drástica. E, atualmente, apesar das notificações que vem sendo efetuadas, nossos técnicos ainda se deparam com a poda excessiva, inclusive na região central da cidade”, lamentou o superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali.

Quando notificado, o responsável pelas ações irregulares de poda drástica, tem um prazo de 30 dias para recorrer e fica sujeito às penalidades previstas legalmente.

As consequências da poda drástica são a perda de reservas energéticas do vegetal, perda do equilíbrio estético, apodrecimento do lenho, morte do vegetal, dano, lesão e maltrato da planta. Esta mudança brusca na condição da planta causa um desequilíbrio entre a superfície da copa (folhas com capacidade de fotossíntese e gemas dos ramos) e a superfície de absorção de água e nutrientes (raízes finas).

A Saev recomenda ao morador que ao solicitar o serviço de poda particular converse antes com o seu podador sobre o tipo de poda a ser feito. Além disso, o Departamento de Meio Ambiente possui equipe com capacidade técnica para as orientações necessárias.

Poda gratuita

Para evitar problemas com a poda irregular, a Autarquia disponibiliza a poda gratuita de árvores em Votuporanga. O serviço é terceirizado pela Autarquia e segue um calendário setorizado de podas, conforme o contrato estabelecido em processo licitatório.

O cronograma é dividido por setores, onde cada uma dessas áreas recebe o serviço uma vez por ano. “Para que tivéssemos condições de atender todo o município de maneira efetiva e organizada dividimos a cidade em 12 setores. Atendemos várias ligações de moradores solicitando a poda de forma aleatória, pontual, no entanto, o cumprimento do serviço, nessas condições é inviável”, detalha o diretor de Divisão de Limpeza, Augusto Souza.

Mais informações sobre poda ou denúncias de poda irregular podem ser feitas à Saev Ambiental pelo 0800-770-1950. A ligação é gratuita.