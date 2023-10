Com ajuda de cão, Baep prende dois por tráfico de drogas

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Araçatuba prenderam dois homens por tráfico de drogas nesta terça-feira (3) em Valparaíso (SP). A ação foi feita com apoio do cão Blade, um pastor alemão que pertence ao batalhão.

Segundo a polícia, o cão ajudou os policiais a encontrar drogas em uma área de mata da cidade. No local, quatro homens foram abordados em atitude suspeita.

Com eles, os policiais encontraram certa quantidade de drogas, mas o cão ajudou a polícia a encontrar dezenas de pinos de cocaína enterrados, além de pinos vazios, porções de crack e outros objetos, todos em um pote de plástico.

Diante dos fatos, dois homens foram presos por tráfico e permaneceram a disposição da Justiça.