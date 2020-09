COLUNA – QUARTA JURÍDICA: Importância de promover a Campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio

Marcela Longo e Lívia Pincerato Pozzobon alertam a respeito do tema pertinente às relações de trabalho.

Olá, Somos Marcela Longo e Lívia Pincerato Pozzobon e iniciaremos o mês com um assunto de extrema relevância.

O mês de setembro foi escolhido para promover a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Assim, consideramos importante trazer algumas informações a respeito do tema pertinente às relações de trabalho.

Você sabia que os suicídios no ambiente de trabalho são cada vez mais recorrentes?

Os casos de suicídios derivados das condições de trabalho existem pelas mais diversas razões, que podem variar desde um assédio moral até uma patologia mais crônica, como, por exemplo, a Síndrome do Estresse Pós Traumático, que consiste em reações disfuncionais intensas e desagradáveis que têm início após um evento extremamente impactante ocorrido, neste caso, no ambiente de trabalho.

A prevenção deve ser feita de forma clara e intensa, rompendo o tabu e discutindo-se sobre o assunto.

O direito do trabalho, como um direito humano e fundamental, impõe a proteção do meio ambiente do trabalho não somente sobre a ótica da produção, mas também sobre o ponto de vista da organização saudável do trabalho.

Assim, temos que o empregador é responsável pelos danos à saúde mental de seus funcionários, da mesma forma que é responsável pela saúde física em casos de acidente do trabalho.

Portanto, é imprescindível a atenção dos empregadores com a organização do ambiente de trabalho, partindo dos deveres e tomando cuidado em proteger a saúde mental de seus funcionários.

Caso o empregador vislumbre qualquer indício de transtornos ou atitudes propensas a suicídios, deve imediatamente informar à família do funcionário e tomar atitudes preventivas junto à sua empresa através de equipe especializada.

Perceberam a importância da Campanha Setembro Amarelo?! Notem que nem sempre é algo distante de nós!

Até a próxima quarta-feira!