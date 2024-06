Colisão no trevo de Populina faz duas vítimas fatais

Uma tragédia ocorreu na tarde desta sexta-feira (21) no Km 181 da Rodovia Antônio Alduíno, no trevo de Populina. Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas vítimas fatais, ambos moradores de Populina.

O acidente aconteceu quando um Santana Quantum, com placas de Populina, realizava o cruzamento da rodovia e foi atingido no meio por um veículo branco, com placas de Goiás, que seguia no sentido a Turmalina. No Santana Quantum estavam dois homens, um de 57 anos e outro de 62 anos, que infelizmente não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

As vítimas eram residentes de Populina. No outro veículo, ocupado por dois rapazes, ambos moradores de Caldas Novas, Goiás, ninguém ficou ferido.

A família das vítimas estava presente no local do acidente.

