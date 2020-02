Colisão entre veículos mata morador de Santa Izabel do Marinheiro

Um morado do distrito de Santa Izabel do Marinheiro morreu após colidir de frente com outro veiculo que seguia no sentido contrário. José Tricolo, 68 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O fato foi registrado na noite desta terça-feira, dia 25.

Segundo informações de familiares, José Tricolo e a esposa, Cacilda Boeno de Carvalho, que estavam no veículo VW/ Gol, voltavam de Pedranópolis quando próximo à entrada do sítio Boeno, onde moravam, a poucos metros de Santa Izabel, acabou se chocando contra um GM/Monza que seguia para Pedranópolis.

O motorista do Monza sofreu alguns ferimentos pelo corpo. Já a esposa de José Tricolo, também com alguns ferimentos, foi socorrida por uma unidade avançada do Samu, sendo conduzida ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis e não correm risco de morte.

As Polícias Militar e Rodoviária estão no local e juntamente com a perícia deve apurar as causas do acidente.

Não há informação de quem teria invadido a pista contrária.