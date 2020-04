Colisão entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Votuporanga

Acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira (1º), no cruzamento das ruas Das Américas com Ceará, no bairro Patrimônio Velho.

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 59 anos ferido, no início da noite desta quarta-feira (1º), no cruzamento das ruas Das Américas com Ceará, no bairro Patrimônio Velho.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o carro acabou por abalroar a motocicleta e a força do impacto, resultou em um homem ferido.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando à vítima até o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, o centro médico informou que “E.A.G.B., de 59 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quarta-feira (1/4), às 19h38, vítima de acidente. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável no momento.”

A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Científica que deve emitir laudo apontando a causa oficial do acidente.