Encontro contou com recepção, depoimentos de professores e exibição de vídeos

Recentemente, o Colégio Unifev realizou uma despedida emocionante aos formandos da 3ª série do Ensino Médio. Organizado pela coordenação da escola, o encontro ocorreu no jardim e no auditório da Cidade Universitária.

A tradicional aula da saudade contou com depoimentos de docentes e colaboradores da Instituição que marcaram a jornada de estudos dos alunos. Os professores que não estavam presentes enviaram vídeos parabenizando os estudantes.

Além das mensagens, os formandos participaram de um café da manhã especial e assistiram a uma apresentação do coral do 3° ano do Ensino Fundamental.

Para a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, o evento marca o encerramento de um ciclo e o início de uma nova aventura para os jovens. “Vivemos intensamente os últimos anos escolares. Dessa fase, ficam as nossas melhores amizades, o aprendizado sobre si mesmo, a preparação para novos desafios da vida adulta e a abertura de horizontes. Somos, de fato, uma escola para a vida!”, declarou.