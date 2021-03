O prefeito Jorge Seba e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, estiveram com representantes da Coapinsp (Cooperativa Agropecuária dos Apicultores da Região Noroeste de São Paulo), nesta sexta-feira (12), para confirmar a retomada do Programa Compra com Doação Simultânea e Banco de Alimentos, que vai beneficiar a agricultura familiar e os produtores ligados à Coapinsp e também as entidades assistenciais que vão receber os alimentos.