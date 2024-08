Clube Atlético Votuporanguense anuncia o retorno de campeões da Série A3

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) tem o prazer de anunciar o retorno do lateral direito Vinicius Baracioli e do atacante Fábio José, ambos campeões do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024.

Vinicius Baracioli, que estava emprestado ao Água Santa para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, e Fábio José, revelação da base da Pantera e emprestado ao Grêmio Esportivo Anápolis na divisão de acesso do Campeonato Goiano, estão de volta para reforçar o elenco do CAV.

Fábio já consta no BID da Federação Paulista de Futebol e está a disposição do técnico Rogério para o jogo diante o Vocem. Já o Vinicius estará disponível para o duelo diante o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, dia 17 de agosto.

O Votuporanguense entra em campo neste domingo (11), às 10h00, para enfrentar o Vocem pela Copa Paulista Sicredi 2024.