Clínica Veterinária Municipal completa um mês de atendimento em Votuporanga

Mais de 400 animais foram atendidos gratuitamente; unidade funciona de segunda a sexta-feira

Em um mês de funcionamento, a Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva” já atendeu mais de 400 animais gratuitamente em Votuporanga. São consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de serviços de urgência e emergência. No local, são atendidos animais de pessoas de baixa renda e também de protetores de Votuporanga.

Para receber o atendimento o dono do animal precisa estar cadastrado na unidade. Os cadastros serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por assistente social. Após a aprovação do cadastro, a consulta é agendada.

O objetivo da unidade pet, conforme consta na Lei Municipal nº 6.899, de 20 de setembro de 2022, é “promover a assistência gratuita à saúde e bem-estar de cães e gatos, o diagnóstico de zoonoses e atendimento de animais vítimas de maus-tratos”.

A Clínica Municipal fica na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.574, próxima à Arena Plínio Marin. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h para cadastro e agendamento presencial, sem a necessidade de levar o animal junto. Para consultas agendadas e atendimento de urgência e emergência, o horário é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O telefone para mais informações é o (17) 99742 3545.

Primeira Clínica Pública Veterinária do Estado

Votuporanga foi contemplada com a primeira clínica pública instalada pelo Governo do Estado de São Paulo. A obra foi custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo com investimento estadual de R$ 5 milhões, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m² e 594 m² de área construída com recepção, sala de espera, triagem, consultórios, sala de medicação, laboratório, setor de internação, sala para infectocontagiosos e espaço de banho e tosa.