Clima: Defesa Civil alerta para queda brusca na temperatura e sensação térmica de até 6°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a queda nas temperaturas em vários pontos do território paulista nos próximos dias. A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul e podem levar a mínimas de 10ºC e sensação térmica de 6ºC.

Segundo o órgão estadual, nas regiões da Serra da Mantiqueira, por exemplo, as mínimas devem ser de 6ºC, enquanto na região de São José dos Campos a mínima chega 8°C e a sensação térmica a 7°C. Estas são as menores temperaturas previstas para a semana.

Os institutos de meteorologia, porém, ainda não apontam para um cenário tão drástico para Votuporanga e municípios vizinhos. De acordo com o Climatempo, por exemplo, as mínimas por aqui devem permanecer na casa dos 12ºC a 15ºC. Já o Cptec/Inpe estima que as temperaturas no município devem oscilar entre 13ºC e 27ºC.

Caso não haja grandes alterações no clima, o problema para Votuporanga não será tanto a temperatura, mas sim a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, próxima dos 21% ao longo da semana. Com o ar mais seco, a atenção fica voltada às queimadas e problemas respiratórios.

“Por isso é importante que durante esse período todos se hidratem, bebam bastante água e se protejam do sol. Evitem exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usem soro nos olhos e nariz. Não descarte bitucas e brasas onde há vegetação e não coloque fogo em terrenos, além de causar incêndios de grande proporção é crime ambiental”, diz nota da Defesa Civil.

Cuidados

A Defesa Civil também orienta a população sobre os cuidados durante este período, pois a queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde.

No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples, como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

Legenda: A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul: Franclin Duarte

