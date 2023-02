CIPA elege servidores para gestão 2023/2024 com votação 100% pela Intranet

Apuração contabilizou 1.155 votos, equivalente a 51,7% dos servidores

A eleição para gestão 2023/2024 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura de Votuporanga contabilizou 1.155 votos, equivalente a 51,7% dos servidores, sendo 65 votos em branco. A votação foi realizada na quarta-feira (15/2), das 7h às 16h, integralmente pela Intranet de forma inédita primeira vez.

Os titulares eleitos, representando os servidores municipais são: Fernando Rodrigo Guerche – Secretaria da Saúde (215 votos), Glauber Cléber Toniol de Lima – Secretaria de Planejamento (137 votos) e Marcia Cristina Passos – Secretaria da Saúde (133 votos); e com suplentes ficaram: Renata Fernanda Comino – Secretaria da Fazenda (99 votos), Caio Cesar Menezes de Oliveira – Secretaria de Desenvolvimento Econômico (98 votos) e Ricardo Brito Silva – Secretaria da Saúde (91 votos).

Confira os votos recebidos pelos demais candidatos:

– Aparecida Ludmila da Silva, da Secretaria Municipal de Transparência e Gabinete Civil, 69 votos;

– Carlos André Souza dos Santo, da Secretaria Municipal da Saúde, 37 votos;

– Edson da Silva Goiz, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 80 votos;

– Jovanir Facincani, da Secretaria Municipal da Cidade, 69 votos;

– Rosemeire Alves da Silva, da Secretaria Municipal da Saúde, 62 votos;

– Votos em branco, 65 votos.

Resultado do Sorteio

O servidor Paulo Sergio da Silva Gereiz, da Secretaria Municipal da Educação, foi o ganhador de uma diária no Eco Resort Foz do Marinheiro, com direito a um acompanhante. A data da estadia será informada ao contemplado. O sorteio foi realizado entre os votantes na eleição da CIPA.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem por objetivo prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, preservando a vida e saúde do trabalhador. A CIPA deve ser composta por membros indicados e eleitos, representantes do empregador e dos empregados. O prefeito Jorge Seba deverá em breve indicar os três membros titulares e os três membros suplentes para representar a administração direta da Prefeitura de Votuporanga e também quem será o novo presidente da Comissão.

Os novos cipeiros, antes de serem empossados no dia 20 de março deste ano, passarão por treinamento de acordo com a Norma Reguladora nº 5 e o mandato a ser cumprido terá o prazo de um ano.