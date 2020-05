Segundo o departamento, a confirmação dos casos se deu após transferência de uma idosa para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O resultado do exame dela deu positivo para Covid-19.

Ao todo, 38 moradores e 26 funcionários que trabalham no “Lar de Idosos Nelson Pereira” fizeram testes rápidos de coronavírus. Nove tiveram diagnósticos positivos para a doença.

De acordo com o Departamento de Saúde, os idosos foram avaliados pelo médico do município e dois foram encaminhados para o Hospital de Base e outros três estão em isolamento dentro de uma área do lar.