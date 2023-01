CIDAS recebe caminhão e reelege Jorge Seba para mais dois anos

Com foco no desenvolvimento e execução de ações e projetos ambientais com foco na gestão municipal sustentável, o CIDAS – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável é entidade que conta com a união de 13 municípios (Américo de Campos, Pontes Gestal, Paulo de Faria, Cardoso, Álvares Florence, Parisi, Pedranópolis, Meridiano, Valentim Gentil, Sebastianópolis do Sul, Riolândia, Votuporanga e Cosmorama).

Nesta terça-feira (10/01), foi realizada uma reunião com representantes dos municípios para eleição de diretores, onde Jorge Seba foi reeleito, por unanimidade, e seguirá por mais dois anos como presidente. O vice-presidente do CIDAS, é o Prefeito Adilson Batista Leite, de Álvares Florence.

O Prefeito Adilson Segura foi representado no ato pelo secretario Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Alexandre Ramos.

A reunião também foi marcada pelo recebimento de um caminhão para beneficiamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). O maquinário fica a disposição de todos os municípios consorciados.