Ciclo de palestras: profissionais da educação têm novo encontro on-line

Bate-papo terá como tema “Ensino Híbrido e Ensino Inclusivo”; evento é gratuito e com certificação para os participantes.

Os encontros do Fórum Educação para Todos – FETs, com o tema “Ciclos de Aprendizagem: pílulas de conhecimento”, continuam na próxima semana com a pauta “Ensino Híbrido e Ensino Inclusivo”. O evento virtual promovido pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista, recebe o apoio da Fundação Instituto de Administração – FIA e do Instituto Ayrton Senna – IAS e está sendo mediado por Marcelo Batista, coordenador executivo do Arranjo e secretário da educação de Votuporanga.

O bate-papo será na próxima terça-feira (15/9), das 18h às 20h, com o consultor da FIA, Andreas Burmester; Marcelo Treff, professor da FIA e da PUC-SP e Dr. em Ciências Sociais, e também com a professora e desenvolvedora da plataforma Kolors de Aprendizagem e Inclusão, Wania Emerich, além da ex-secretária de Educação de Indaiatuba, Jane Ferretti.

“O nosso primeiro encontro foi no dia 8 de setembro com quase 3 mil visualizações. Foi cheio de conhecimento e oportunidades de aprimoramento. Acreditamos que esses três encontros proporcionarão um grande aprendizado aos nossos professores”, comentou Marcelo Batista, coordenador executivo do Arranjo e secretário da educação de Votuporanga.

Para participar e receber certificado, os profissionais da educação devem se inscrever pelo link https://forms.gle/KgTQ4nFfEnnSmd9E8 ou no link do instagram @adenoroestepaulista. A formação é gratuita e transmitida pelo canal do ADE Noroeste Paulista no youtube (www.youtube.com/adenoroestepaulista).