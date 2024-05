Ciclista morre após ser atropelado na via de acesso a Guararapes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um ciclista de 60 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (15) após ser atropelado por um carro na via de acesso à Rodovia Marechal Rondon, em Guararapes (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima, que não teve a identidade divulgada, pedalava no mesmo sentido que o carro quando foi atingida.

O condutor do veículo parou para prestar socorro à vítima e fez o teste do bafômetro, que resultou negativo. Em depoimento aos policiais, ele afirmou que não viu o ciclista na pista.

Apesar das medidas de socorro, o ciclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Rodoviária está investigando as causas do acidente.