Acidente ocorreu na noite de domingo na rodovia Délcio Custódio

Um ciclista de 48 anos morreu na noite de domingo, 24, após a sua bicicleta ser atingida por um veículo na rodovia Délcio Custódio, próximo a Ipiguá. A vítima morreu no local, segundo informações da base Polícia Militar Rodoviária de Rio Preto.

O ciclista Alexandre Mariano pedalava no sentido Ipiguá a Rio Preto, quando foi atingido pelo veículo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu no local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária, não há informações sobre o tipo do veículo envolvido no acidente. Além de homicídio no trânsito, o motorista também responderá por falta de socorro à vítima.

Marco Antonio dos Santos