Cia Tercio Miranda confirma rodeio em Votuporanga com portões abertos para 2025

Rosana Miranda e Tercio Miranda confirmaram, por meio das redes sociais, que realizarão a festa do peão em 2025

O rodeio está de volta em Votuporanga. A tradição das festas de peão na cidade ganha um novo capítulo com a confirmação oficial da Cia Tercio Miranda. Após uma reportagem exclusiva do jornal A Cidade, que antecipou a notícia na semana passada, a empresária Rosana Miranda utilizou suas redes sociais para confirmar a realização do evento em 2025, que inicialmente, segundo apuração da nossa reportagem, está previsto para o mês de maio.

Nas redes sociais, Rosana comentou a repercussão da matéria, que gerou um turbilhão de perguntas sobre a festa. “Nós vamos sim realizar a festa de rodeio em Votuporanga”, declarou.

Ela destacou que o evento contará com o apoio da Prefeitura local e será aberto ao público, prometendo uma programação de shows imperdíveis.

Com um histórico de eventos de qualidade, a Cia Tercio Miranda está nos ajustes finais para a divulgação oficial da festa. “Prezamos pela qualidade e excelência dos nossos eventos. Queremos ter tudo certinho para depois divulgar”, afirmou Rosana, garantindo que todos os detalhes estão sendo cuidadosamente planejados.

Um vídeo de lançamento com mais informações está previsto para ser divulgado em breve. Tercio Miranda, também presente nas redes sociais, comentou sobre suas expectativas. “Essa festa colocará Votuporanga na lista dos melhores rodeios do Brasil. Com todo meu conhecimento e influência no mundo do rodeio, vocês podem ter certeza que vou fazer o meu melhor pra essa festa”, afirmou o empresário.

Rosana encerrou o vídeo nas redes sociais ressaltando o empenho de toda a equipe da Cia Tercio Miranda, que está dedicando muito amor a realização do evento.

Ela espera que a comunidade receba essa notícia com entusiasmo, reforçando o compromisso de trazer uma festa que celebre a cultura do rodeio e a tradição da região.

Com a promessa de um evento grandioso, Votuporanga se prepara para reviver a magia dos rodeios, unindo diversão e tradição em uma celebração que promete marcar o calendário da cidade. Jornal A Cidade