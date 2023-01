Chuvas devem continuar ao longo da semana na região noroeste

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com temperaturas mais agradáveis, a previsão é de mais chuvas para a segunda semana do ano, em todo o noroeste do estado de São Paulo.

Segundo os meteorologistas, este sábado (07/01), deve ser nublado e com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 19ºC de mínima e 24ºC de máxima.

O domingo também deve ser chuvoso, mas as temperaturas já devem subir um pouco, fazendo 26ºC de máxima e 21ºC de mínima.

A próxima semana ainda deve continuar com as mesmas temperaturas e há previsão de chuva para todos os dias, até o próximo sábado (14/01).

2023 já começou com chuvas expressivas em todo o noroeste paulista e 2022 encerrou com um dos maiores recordes de chuvas dos últimos quatro anos.

Gazeta do Interior