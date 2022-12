CHUVA EM VOTUPORANGA: veículo capota na rodovia Euclides da Cunha

Um acidente ocorrido por volta das 16h30, desta sexta-feira, 2, na rodovia Euclides da Cunha, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária de Votuporanga.

O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha – SP 320 – sentido Cosmorama a Votuporanga e deixou três pessoas levemente feridas. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o veículo Renault Kwid transitava sentido Cosmorama a Votuporanga, quando, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, vindo a capotar, parando no canteiro central entre as duas vias. Chovia forte no momento do acidente.

As causas do capotamento serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.