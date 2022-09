CHUVA EM VOTUPORANGA: nível da Represa Municipal subiu de 13 cm para 43

O Comitê Técnico da Saev Ambiental informa que hoje (22/09) e sexta-feira (23/09) segue com a previsão de regularidade no sistema de abastecimento de água, em Votuporanga. Vale ressaltar que há bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço.

O nível da Represa Municipal subiu de 13 cm para 43 cm (medição realizada hoje pela manhã). A obra no poço Sudeste avança para a última fase que é a de realização de testes. A recomendação é para o uso consciente do recurso. Não desperdice água.