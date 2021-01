Chuva destrói cruzamento de avenidas em Rio Preto

O temporal que atingiu Rio Preto na tarde desta segunda (25) levou mais uma parte do cruzamento das avenidas Faiez Nametalah Tarraf e Paulo de Oliveira e Silva no bairro Cidade Jardim, em Rio Preto.

O local já estava comprometido e o temporal derrubou mais um trecho da avenida.

De acordo com a Prefeitura, a licitação para as obras no local já foi iniciada foi e aguarda a conclusão para que seja disparada a ordem de serviço. “Tão logo for definida a empresa responsável, o contrato é homologado e os reparos na via começam imediatamente”, afirmou a Prefeitura, por meio de nota.

O local está interditado pela Secretaria de Serviços Gerais.