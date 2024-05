🌌 A chuva de meteoros é um evento anual. E ela ocorre em diferentes épocas do ano dependendo da região do mundo. De acordo com o grupo de estudantes, o Eta Aquáridas é composto de detritos do cometa Halley. “Não foi uma chuva intensa. Os objetos eram visíveis uma vez por minuto cada. O evento ocorreu das 2:47 da manhã até as 5:31 do dia 5 e ele emergiu próximo à constelação de aquário (motivo de seu nome).”

Os telescópios ainda foram utilizados para observar e fotografar a lua que emergiu de madrugada, próximo às 3 da manhã.

Monitoramento em Nhandeara