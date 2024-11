Chuva dá trégua na região, mas deve retornar antes do feriado

Depois de uma semana chuvosa, o céu voltou a ficar limpo na região de Rio Preto. Apesar do sol brilhante, as chuvas devem retornar antes do feriado de sexta-feira (15).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve voltar a fechar já na próxima terça-feira (12). No entanto, as precipitações devem ocorrer somente na tarde de quarta-feira (13).

Nesta segunda-feira (11), o céu deve permanecer aberto e não há condições para chuva. A mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 31°C.

Apesar da quantidade de nuvens aumentar na terça-feira, não há previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C.

São esperadas chuvas rápidas durante toda a quarta-feira. A temperatura máxima prevista é de 28°C.

A possibilidade de chuva continua para quinta-feira (14) e sexta-feira. A previsão é de pequenos volumes durante os períodos da tarde e da noite.

Gazeta de Rio Preto