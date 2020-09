Na manhã desta terça-feira (8), foi localizado em Praia Grande o corpo de um jovem de 17 anos, morador de São Paulo, que havia desaparecido na cidade vizinha, Mongaguá, na segunda-feira. De acordo com informações dos bombeiros, ele estava com a namorada no mar, na Praia do Centro, quando, por volta das 14h, com a água na altura do ombro, entrou em processo de afogamento. A namorada tentou puxá-lo para o raso, mas não conseguiu. A família já fez o reconhecimento do corpo.