O fundador da industria Facchini, Euclides Facchini, faleceu na madrugada deste sábado (11), aos 97 anos de idade. Ele estava internado em um hospital da cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Segundo familiares, Euclides Facchini sofria de doença de Alzheimer e estava acamado há cerca de três anos. Ele morreu de causas naturais. O corpo dele será cremado no município de São Luiz, capital do Estado. Devido ao período de quarentena, não serão realizadas cerimônias de velório e de enterro.

O empresário fundou a Facchini na década de 50, em Votuporanga/SP. Na década de 80, ele se mudou para Imperatriz/MA. A empresa atua no desenvolvimento e distribuição de implementos rodoviários como carroceria, guindaste, caçambas entre outros, para todos os segmentos de transportes.

Com sedes em diferentes cidades da região, atualmente, a Facchini tem 10 fábricas em diferentes regiões do Brasil e possui distribuidores, inclusive, no exterior.

Euclides Facchini nasceu no dia 13 de janeiro de 1923. Foi casado com Maria Santos Facchini, que faleceu em 2009, aos 84 anos. Juntos, o casal tiveram os filhos Roberto Facchini; Rubens Facchini; Romildo Facchini; Rosani Marli Facchini; Euclides Facchini Filho Rosa Facchini e Rui Facchini.