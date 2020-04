Uma operação internacional trouxe de volta ao Brasil, neste domingo (19), o traficante Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como “Fuminho”, preso na segunda-feira (13), em Moçambique, no continente Africano. O criminoso é considerado um dos chefes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, e estava foragido há 20 anos.

O Decreto de Expulsão foi concedido pelas autoridades de Maputo. O trabalho de trazer “Fuminho” de volta ao país foi coordenado pela Polícia Federal e teve apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Defesa e do Itamaraty. A PF não informou para onde ele foi levado.

Segundo as investigações, “Fuminho” seria o fiador de um plano de resgate do chefe da facção criminosa Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, que está na Penitenciária Federal de Brasília.

“A descoberta do suposto plano culminou com a decretação de GLO [Garantia da Lei e da Ordem] no perímetro da penitenciária, em fevereiro de 2020”, disseram os investigadores.

Em fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na área da penitenciária. O novo prazo, que começou no dia 9 de março, vale até 4 de setembro.

As tropas federais atuam no presídio desde fevereiro de 2019. O envio dos agentes de segurança ocorreu semanas antes de o Executivo transferir quatro condenados de chefiar uma facção criminosa paulista para a penitenciária federal, no DF, entre eles, Marcola

O governador Ibaneis Rocha (MDB) chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a transferência dos presos para fora do DF. Na ação, disse que o governo federal estava colocando em risco a população de Brasília.

No entanto, o pedido foi negado pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso. Barroso considerou que os riscos seriam maiores com a transferência. Após a divulgação da decisão, o governador Ibaneis Rocha disse que respeitaria o entendimento do Supremo.