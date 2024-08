Apenas em Ribeirão Preto, segundo a Defesa Civil, 14 focos estavam ativos durante a noite. O fogo chegou perto de casas e trouxe desespero a moradores, como em um condomínio de casas do bairro Alphaville, em Ribeirão Preto. “Chegou na minha casa aqui, do lado de fora do muro. Todo mundo evacuando aqui”, afirma o morador, aflito.

Na Avenida Caramuru, zona sul da cidade, as chamas também atingiram um trecho da Mata de Santa Teresa, importante ponto de preservação local. No bairro Cristo Redentor, na zona norte, o fogo atingiu um sítio e um canavial, assustando quem via tudo.