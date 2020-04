Cerca de 86% dos municípios brasileiros não têm casos de covid-19

De todo o Brasil, o estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos de covid-19. De 645 municípios, 136 tem registro da doença, o que corresponde a 21% do total. No país, dos 5.571 municípios, apenas 700 tiveram casos confirmados de coronavírus, o equivalente a 13%.

E no interior de São Paulo, algumas cidades flexibilizaram o funcionamento do comércio, com algumas restrições. Outras cidades brasileiras também permitiram a retomada gradual das lojas.